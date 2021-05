Schwan fliegt in Oberleitung

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Koblenz Nach dem Flug in eine Bahn-Oberleitung hat die Bundespolizei in Koblenz einen Schwan gerettet. Ein Spaziergänger habe am Sonntag gemeldet, dass das Tier an der Eisenbahnbrücke Güls über die Mosel in die Oberleitung geraten sei, teilte die Bundespolizei in Trier am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Notfallstelle der Deutschen Bahn habe daraufhin für den Abschnitt das „Fahren auf Sicht“ angeordnet. Bundespolizisten entdeckten den Schwan unverletzt, aber völlig benommen und desorientiert auf der Brücke und übergaben ihn an die Tierrettung. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr hielten sich in Grenzen: Ein Zug hatte eine Verspätung von sieben Minuten.