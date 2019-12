Schutzprogramm soll den Kiebitz in Rheinland-Pfalz retten

Mainz Kiebitze waren einst auf vielen Wiesen und Weiden zu finden - jetzt startet die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) mit Unterstützung des Umweltministeriums ein spezielles Schutzprogramm für den inzwischen seltenen Vogel mit dem besonderen Federkopfschmuck.

Das Artenschutzprogramm für den in Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedrohten Kiebitz (Vanellus vanellus) baut auf Erfahrungen eines hessischen Programms der Staatlichen Vogelschutzwarte auf. Dort konnten durch gezielte Schutzmaßnahmen für Wiesenvögel Lebensräume geschaffen oder erhalten werden, etwa in der Wetterau und im Hessischen Ried. In Rheinland-Pfalz gibt es noch Vorkommen in Rheinhessen und der Pfalz; die Zahl der Brutpaare wird auf 100 bis 200 geschätzt.