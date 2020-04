Schutzausrüstung für Kliniken wird aus Mainz verteilt

Ein Mitarbeiter schiebt eine Palette Schutzausrüstung durch die Lagerhalle in der Kurmainz-Kaserne. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Gut gesichert lagern in der Kurmainz-Kaserne in Mainz Schutzmasken und -kittel, Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe für den enormen Bedarf in der Corona-Pandemie. „Das ist ein Kommen und Gehen von Material den ganzen Tag über“, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, am Donnerstag bei einem Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Bundeswehrkaserne.

„Wir erwarten auch Lieferungen an Ostern.“ Verteilt werde das Material in ganz Rheinland-Pfalz, vor allem an Krankenhäuser, Pflegeheimen und ähnliche Einrichtungen. Die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte würden vom Bund versorgt.

Die Krankenhäuser seien auf den erwarteten Höhepunkt Anstieg von Corona-Patienten ab Mitte kommender Woche sehr gut vorbereitet, sagte Dreyer. Das benötigte Material sei ausreichend.

Rund 50 Beschäftigte seiner Behörde seien den ganzen Tag auf Hochtouren mit der Beschaffung des Materials beschäftigt. Unterstützt werden sie von zahlreichen Firmen aus dem Bundesland, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr.