Lautern-Trainer : Schuster vor Relegationsspiel: „Sind guter Dinge“

Kaiserslautern Dirk Schuster, neuer Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, strahlte vor seinem Debüt im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sky/Sat1) gegen Dynamo Dresden Lockerheit und Optimismus aus.

Seit einer Woche arbeitet der 54-Jährige, der Marco Antwerpen als FCK-Coach abgelöst hatte, nun mit seinem neuen Team zusammen. „Wir werden nicht so viel verändern. Die Mannschaft hat sich in dem zuletzt gespielten System wohlgefühlt, auch wenn die letzten drei Spiele verloren gingen“, sagte Schuster. Man habe jetzt zwei Bonusspiele, wo man nur gewinnen könne. „Wir haben in dieser Woche versucht, in die Mannschaft reinzubringen, dass der erreichte dritte. Platz ein Erfolg ist. Wir sind als Drittligist der Underdog“, betonte er. „Dynamo Dresden hat etwas zu verlieren, ist aber auch eine qualitativ eine gute Mannschaft.“