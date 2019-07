Schuss auf Sanitäter: Polizei hofft auf Zeugen

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Mainz Im Falle des angeschossenen Sanitäters in Mainz suchen Ermittler weiterhin nach dem Schützen und hoffen dabei auf Zeugen. Erste Befragungen in der Nachbarschaft habe es am Montag gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Weitere Befragungen sollten noch folgen.