Schulze: Nach Unwetterkatastrophe Klimaschutz verstärken

Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Solingen Angesichts der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Anstrengungen zum Klimaschutz noch einmal verstärken. „Da werden wir noch mehr tun müssen in der Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Da wird investiert werden müssen. Das zeigen auch die Bilder hier wirklich in dramatischer Weise“, sagte die Politikerin am Freitag, nachdem sie sich in Solingen ein Bild von den Auswirkungen des Hochwassers gemacht hatte.

„Wir müssen aktiv etwas gegen diese Klimaveränderungen tun. Es gibt ja noch Menschen, die es nicht glauben, dass es Veränderungen gibt. Hier kann man es sehen“, sagte die Politikerin. Die Flutkatastrophe sei eine „nationale Tragödie“. Bund und Land müssten den betroffenen Kommunen nun gemeinsam unter die Arme greifen. „Wir müssen jetzt diese nationale Katastrophe national beantworten.“