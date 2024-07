Bildung Schulverweigerung: Gewerkschaft fordert mehr Hilfsangebote

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) keine speziellen Einrichtungen, die sich ausschließlich mit der Problematik des Schulabsentismus - der wiederholten, unentschuldigten Abwesenheit von schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern im Unterricht - befassen. Schulen und Eltern erhielten jedoch eine beratende Unterstützung in allen 14 schulpsychologischen Beratungszentren des Landes. An allen Standorten gebe es Kontakte zu den zuständigen Jugendämtern und Referenten der Schulbehörden. Auch die Schulsozialarbeit werde bei konkreten Anlässen eingebunden.