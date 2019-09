Schulträger können Mittel aus Digitalpakt beantragen

Die beleuchtete Tastatur eines Laptops spiegelt sich im Bildschirm. Foto: Silas Stein/Archiv.

Mainz Die Schulträger in Rheinland-Pfalz können ab sofort Mittel aus dem Digitalpakt beantragen. Nach der letzten von insgesamt vier Informationsveranstaltungen für Schulträger sei die Online-Plattform für das Antragsverfahren nun am Start, teilte das Bildungsministerium in Mainz am Montag mit.

Antragsberechtigte Schulträger können etwa Verbands- oder Ortsgemeinden sein, Städte, private oder kirchliche Träger von Schulen. Der Digitalpakt Schule sieht vor, dass der Bund in den kommenden Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur von Schulen gibt. Etwa 240 Millionen entfallen davon auf Rheinland-Pfalz. Für den Digitalpakt war eine Änderung des Grundgesetzes nötig, damit der Bund diese direkte finanzielle Förderung möglich machen kann, obwohl Bildung Ländersache ist.