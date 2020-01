Schulkinder beim Überqueren von Straße angefahren

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa.

Klein-Winternheim Zwei Mädchen sind in Rheinhessen auf ihrem Schulweg angefahren und verletzt worden. Die beiden zehn und elf Jahre alten Kinder überquerten am Donnerstagmorgen eine Straße in Klein-Winternheim, wie die Polizei mitteilte.

