Schulen sollen möglicherweise stufenweise geöffnet werden

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz spricht zur Presse. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild.

Mainz Der Gesundheitsschutz müsse bei Entscheidungen ganz oben stehen, sagt Bildungsministerin Hubig. Die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina stoßen in Rheinland-Pfalz teilweise auf Kritik.

Bei einer künftigen Öffnung der seit mehr als vier Wochen geschlossenen Schulen in Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein stufenweises Vorgehen ab. Einen Tag vor den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): „Klar ist, dass der Gesundheitsschutz ganz oben steht und Schulen nur stufenweise geöffnet werden können. Auf kritische Einwände von Lehrerverbänden stieß die Empfehlung der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen.

„Die Länder arbeiten an unterschiedlichen Szenarien, wie es nach den Osterferien in den Kitas und Schulen weitergehen kann“, sagte Hubig, die auch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK) ist. Entscheidend werde aber sein, was die Bund-Länder-Gespräche an diesem Mittwoch ergäben. „Maßgeblich bleibt das Gespräch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, danach werden wir unsere Pläne vorstellen und abstimmen.“

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz sprach sich dagegen aus, die Sekundarstufe II zunächst weiter ausschließlich digital zu unterrichten. „Das ist überhaupt nicht in unserem Sinne“, sagte die Verbandsvorsitzende Cornelia Schwartz. „Wir müssen die Oberstufe zuerst wieder in die Schule bringen - sonst sind in ein paar Jahren keine gescheiten Abiturzeugnisse möglich.“

Da für die Notenfestlegung im Abitur die letzten vier Halbjahreszeugnisse zählen, müssten bei einer stufenweisen Öffnung der seit mehr als vier Wochen geschlossenen Schulen die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen besonders in den Blick genommen werden, sagte die Landesvorsitzende der Vertretung von Gymnasiallehrkräften. Sie bräuchten die Möglichkeit für Rückfragen zu den digital vermittelten Lerninhalten. Dies sei auch in Videokonferenzen möglich - „da hätten wir gern vom Bildungsministerium datenschutzkonforme Systeme“. Die geforderten Kursarbeiten könnten auch in Turnhallen und Aulen organisiert werden, wenn dort Tische und Stühle mit dem nötigen Abstand zum Schutz vor Corona-Infektionen aufgebaut würden.

Schwartz wandte sich gegen Empfehlungen von festen Gruppengrößen bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Für 15 Schülerinnen und Schüler bräuchte man 10 mal 10,5 Meter, um den geforderten Sicherheitsabstand einhalten zu können. „So groß sind die meisten Räume nicht.“ Daher sollte sich die Gruppengröße bei einer Wiederaufnahme des Unterrichts nach der Größe des Klassenraums richten.