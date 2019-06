Schulen pflegen 192 Partnerschaften mit Ruanda

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Die Schulen in Rheinland-Pfalz pflegen 192 Partnerschaften mit Ruanda. „Der Kontakt über Grenzen hinweg kann Schülerinnen und Schülern eine neue, eine andere Sicht auf die Welt eröffnen und schafft Möglichkeiten zum Austausch und damit zum interkulturellen Lernen“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vor dem Aktionstag für Schüler in Afrika am kommenden Dienstag.

Die Aktion Tagwerk hat die diesjährige Kampagne unter des Motto gestellt: „Bildung ernährt Menschen“.