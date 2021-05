Schulen öffnen wieder ab Montag im Regionalverband

Eine Schülerin der streckt den Finger nach oben. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Saarbrücken Nach einer einwöchigen Schließung dürfen Schulen im Regionalverband Saarbrücken ab Montag (10. Mai) wieder für Präsenzunterricht öffnen. Grund sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 165 gelegen habe, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Saarbrücken mit.

Auch Kitas kehren dann wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück: Das sehen die Regeln zur sogenannten Bundes-Notbremse vor.

Nach Angaben des Bildungsministeriums gehen die Schulen dann wieder in einen Wechselbetrieb zwischen Lernen von zu Hause und Unterricht im Klassenraum. Am 3. Mai hatten Schulen und Kitas im Regionalverband auf Distanzunterricht und Notbetreuung umgestellt, nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 165 gelegen hatte.