Bezug zu Nahost-Krieg Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten anonyme Drohschreiben

Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts (LKA) anonyme Bombendrohungen erhalten. Nach erster Einschätzung gehen die Ermittler von keiner Ernsthaftigkeit der Drohungen aus, wie das LKA in Mainz mitteilte. Es werde aber weiter ermittelt. Sie sollen einen Bezug zur aktuellen Lage in Nahost haben. Bundesweit hätten zahlreiche Schulen Drohschreiben erhalten. Nähere Angaben machte das LKA nicht.