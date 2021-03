Schulen im Kreis Germersheim setzen auf Schnelltests

Mainz Im pfälzischen Kreis Germersheim werden seit Montag Schüler einer Grundschule auf das Coronavirus getestet, um auf diese Weise trotz des erhöhten Infektionsgeschehens bald in den Wechselunterricht starten zu können.

Wegen der erhöhten Infektionszahlen - die Inzidenz im Kreis Germersheim war auch am Montag mit 121,7 die höchste in Rheinland-Pfalz - ist der Start in den Wechselunterricht an Grundschulen sowie seit Montag auch für die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen bislang ausgesetzt.