Schulen bereiten sich auf Omikron-Welle vor

Mainz „Omikron ist ein anderes Spiel“, sagt der Mainzer Mediziner Kohnen. Das Bildungsministerium erweitert deswegen seine Teststrategie und trifft Vorkehrungen für vermehrte Krankheitsfälle an den Schulen.

Mehr Tests, Maskenpflicht im Abitur und Planungen für vermehrte Krankheitsfälle - das Bildungsministerium hat die 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz auf die Risiken der zunehmend verbreiteten Corona-Variante Omikron vorbereitet. Nach Einschätzung von Experten sei zu erwarten, „dass wir in den kommenden Wochen mit einem dynamischen Infektionsgeschehen zu rechnen haben“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz.