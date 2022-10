Finanzen : Schuldnerberatung: Förderung für Hilfen in Energiekrise

Mainz Die Schuldnerberatungsstellen in Rheinland-Pfalz erhalten zusätzliche Unterstützung vom Land, um Menschen in Not im Umgang mit den steigenden Energiekosten gezielt zu helfen. Dafür werden insgesamt 300.000 Euro bereitgestellt, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte.

Gefördert werden Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, die ihr Angebot um eine Energiekostenberatung erweitern.

„Viele Haushalte, die die dramatischen Kostensteigerungen bisher noch aus eigener Kraft stemmen konnten, kommen im Winter an ihre Belastungsgrenzen“, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Um Energiesperren oder gar den Verlust der Wohnung im Winter zu vermeiden, müssten von Armut gefährdete Menschen frühzeitig Zugang zu Beratungsangeboten erhalten.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-241388/4

(dpa)