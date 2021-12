Schuldenübernahme: Land überrascht mit „Weihnachtsgeschenk“

Mainz Für das Parlament ist es eine vertraute Routine: Die Finanzministerin stellt die Leitlinien des Haushaltsentwurfs vor. Doch dann gibt es eine unerwartete Ankündigung.

Mit einem Kraftakt will das Land die drückende Schuldenlast der Kommunen in Rheinland-Pfalz abbauen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) teilte bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Landtag mit, dass das Land die Hälfte der Schulden aus Kassenkrediten übernehmen will. Diese Schulden beliefen sich zuletzt nach Angaben des Landesrechnungshofs auf 6,1 Milliarden Euro und damit auf fast die Hälfte der kommunalen Gesamtverschuldung von 12,4 Milliarden Euro.