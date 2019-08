Schulbusverkehr in Hunsrück-Gemeinde zusammengebrochen

Mehrere Schüler steigen in einen Schulbus ein. Foto: Felix Kästle/Archiv.

Simmern In der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück ist der Schulbusverkehr zusammengebrochen. Grund ist die Insolvenz zweier Busunternehmen, wie der Rhein-Hunsrück-Kreis am Donnerstag in Simmern mitteilte.

Bis zu 2000 Kinder seien betroffen. Die Eltern seien gebeten worden, die Kinder „in Eigenregie“ zu Schulen und auch Kitas zu fahren.