Schulbusse in Corona-Zeiten: Land gibt weitere Masken

Mainz Die Landesregierung unterstützt die Beförderung von Fahrschülern mit zusätzlichen Bussen. Zu spät, zu wenig, kritisiert die Opposition. Im Landtag prallen die Meinungen aufeinander.

Zur Entlastung der angespannten Schülerbeförderung hat Rheinland-Pfalz bis Ende der Woche 200 zusätzliche Busse und Zehntausende Mund-Nasenschutz-Masken bereitgestellt. Verkehrsminister Volker Wissing teilte am Freitag im Landtag in Mainz mit, dass für die zugesagte „Bus-Börse“ 200 zusätzliche Busse zur Verfügung stünden. Insgesamt hat das Land in der vergangenen Woche 250 Fahrzeuge als Nothilfe angekündigt.