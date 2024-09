Unfall Schulbus stößt mit Auto zusammen - zwei Kinder verletzt

Zwei Kinder sind bei einem Unfall mit einem Schulbus in Trier leicht verletzt worden. Zusammen mit sechs anderen Schulkindern saßen sie auf dem Heimweg von der Schule in dem Bus, als dieser im Bereich einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die beiden verletzten Kinder wurden demnach in Krankenhäuser gebracht. Sie seien unter 10 Jahre alt, sagte eine Polizeisprecherin.