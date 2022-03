Verkehrsunfall : Schulbus in Trier verunglückt: Mehrere Verletzte

Schulbus in Trier verunglückt: Mehrere Verletzte

Ein Bus steht nach einem Unfall am Ende der Kaiser-Wilhelm-Brücke mit der Front an einem Baum. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Ein Schulbus fährt mitten in Trier frontal gegen einen Baum. Dabei werden der Busfahrer und 14 Schüler verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Mittwochmorgen in der Trierer Innenstadt der Busfahrer sowie mehrere Kinder und Jugendliche verletzt worden. Elf Schülerinnen und Schüler sowie der Busfahrer seien mit Krankenwagen in die beiden Trierer Kliniken gebracht worden, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Es habe sich um Verletzungen wie Gehirnerschütterungen, Prellungen und Platzwunden gehandelt. Zunächst war von 14 Schülern im Krankenhaus berichtet worden.