Schulbeginn: „Mit gutem Gewissen starten“

Saarbrücken Es ist ein Schulanfang unter Corona-Bedingungen: Ministerpräsidentin Dreyer und Bildungsministerin Hubig wollen sich selbst ein Bild machen, wie es bei der Rückkehr in die Schulen läuft. Die Lehrergewerkschaften sehen vieles kritisch.

Für knapp 120 000 Kinder und Jugendliche im Saarland hat am Montag wieder die Schule begonnen. Der Unterricht in den Klassenräumen läuft ohne Maskenpflicht ab - in den Schulgebäuden auf Fluren und Gängen sowie in Toilettenräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung aber Pflicht. Für die rund 90 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen und fast 30 000 Schüler an beruflichen Schulen ist der Start nach den Sommerferien besonders: Rund fünf Monate nach der Schließung aller Schulen im Saarland wegen der Corona-Pandemie kehrt der Regelbetrieb zurück.