Schulaufsicht prüft sexistische Äußerungen am Koblenz-Kolleg

Koblenz Wegen mutmaßlicher sexistischer Äußerungen eines Lehrers am Koblenz-Kolleg hat die Schulaufsicht ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier teilte am Donnerstag mit: „Die ADD nimmt die Vorwürfe sehr ernst und prüft diese sorgsam.“ Zuerst hatte die „Rhein-Zeitung“ und dann der SWR darüber berichtet.

Demnach soll der Lehrer nach Aussage zahlreicher jetziger und ehemaliger Schülerinnen diese über Jahre hinweg mit sexistischen Äußerungen belästigt haben. Darunter hätten die jungen Frauen sehr gelitten. Beim staatlichen Koblenz-Kolleg machen in der Rhein-Mosel-Stadt vor allem jüngere Erwachsene das Abitur nach.