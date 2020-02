Schütze von Osburg muss in Haft

Ein Schatten hinter Gittern einer JVA. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild.

Trier Weil er im Streit um Geld mit einer abgesägten Schrotflinte in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) in die Wohnung eines Bekannten geschossen hat, muss ein Mann in Haft. Das Landgericht Trier verurteilte den 55-Jährigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und unerlaubten Waffenbesitzes zu zwei Jahren und vier Monaten, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.



Das Urteil ist rechtskräftig.