Schüsse im Supermarkt in Kirchheimbolanden

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa.

Kirchheimbolanden Nach Schüssen in einem Supermarkt am Freitag hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er soll in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) aus einer Schreckschusspistole gefeuert haben. Der Marktleiter habe daraufhin umgehend das Gebäude geräumt, sagte ein Polizeisprecher.

