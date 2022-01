Schüsse für Geburtstag des Sohnes: Mann kommt in Gewahrsam

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ein betrunkener Mann hat den ersten Geburtstag seines Sohnes mit Salven aus einer Schreckschusspistole gefeiert und so einen Polizeieinsatz in Ludwigshafen ausgelöst. Der 30-Jährige habe am Sonntagabend mit der Waffe mehrmals in die Luft geschossen, teilte die Polizei am Montag mit.

Zeugen hatten den Vorfall gemeldet. Beamte fuhren vor und stellten fest, dass der Mann „mit ein paar Schusssalven“ den Geburtstag seines Sohnes zelebrierte. Er habe weiter feiern wollen und sei am Ende in Gewahrsam genommen worden.

Der 30-Jährige besitzt der Polizei zufolge keinen Waffenschein. Die Beamten stellten Pistole und Munition sicher. Den 30-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-740063/3

(dpa)