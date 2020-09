Schüsse auf Frau: 80-Jähriger in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Merzig Ein 80-Jähriger, der im Saarland bei der Vorbereitung eines Krankentransports auf seine Frau geschossen haben soll, ist am Dienstag in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei mit. Er soll am Montagvormittag seine 77-jährige Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie war laut Polizei in einer Klinik in Merzig untergebracht gewesen und sollte in ein Pflegeheim verlegt werden.