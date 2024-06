Birkenfeld Schülern geht es nach Goldregen-Vergiftung wieder besser

Der Zustand der 15 mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingelieferten Kinder und Jugendlichen aus Idar-Oberstein hat sich verbessert. „Die Visite hat gezeigt, dass es ihnen besser geht“, sagte ein Sprecher des Klinikums in Idar-Oberstein am Freitag. „Die Kinder haben alle gut geschlafen“, sagte der Sprecher. Voraussichtlich sollten sie am Freitag wieder aus dem Klinikum entlassen werden.