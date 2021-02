Schüler-Lauf : Symbolischer Afrika-Lauf als Kontrast zum digitalen Unterricht

Lahnstein/Westhofen Schüler in Rheinland-Pfalz wechseln derzeit die Sporthalle gegen die freie Natur. Symbolisch soll die Strecke ins Partnerland Ruanda zurückgelegt werden.

(dpa) Am Johannes-Gymnasium in Lahnstein sind die Schüler seit Mitte Januar aufgerufen, sich während ihrer regulären Sportstunden mit Laufschuhen symbolisch auf den Weg zur Partnerschule in Ruanda und zurück zu machen. „Wir wollen unsere Schüler aus ihren Zimmern zurück an die frische Luft holen, sie wieder in Bewegung bringen“, sagt der Sportlehrer Oliver Engel. Denn derzeit befänden sich viele Schüler in Rheinland-Pfalz oftmals stundenlang und fast bewegungslos im Corona-Fernunterricht am Bildschirm – warum also nicht einmal zur Förderung der Gesundheit nach Afrika laufen? Manche Schulen haben in Pandemiezeiten besondere sportliche Großaktionen gestartet. Dabei werden zum Beispiel hiesige individuelle Laufstrecken von Schülern zusammengezählt, die die Entfernung zum rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda oder zu anderen Fernzielen ergeben. Das Bildungsministerium in Mainz spricht von einem „vielfältige Engagement unserer Schulen, das wir sehr begrüßen“.