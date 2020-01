Schüler gegen Abi-Klausuren in bisheriger Form

Schild mit der Aufschrift „Abitur Bitte Ruhe!“. Foto: Thomas Warnack/dpa/Archivbild.

Mainz Mit Beginn der Abschlussprüfungen an den Gymnasien in Rheinland-Pfalz hat sich die Vertretung der Schülerinnen und Schüler für die Abschaffung der Abiturklausuren in ihrer bisherigen Form ausgesprochen.

„Eine einzige mehrstündige Prüfung steht doch nicht im Verhältnis zu meinen Leistungen der letzten 13 Jahre“, erklärte am Donnerstag Elisabeth Hegemann vom Vorstand der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler (LSV). Die „überdimensionale Gewichtung“ der Klausuren verursache überflüssige Stresssituationen und werde dem breiten Leistungsspektrum der gesamten Oberstufe nicht gerecht.