Schüler bekommen mit neuem Gesetz mehr Mitbestimmungsrechte

Mainz Schüler in Rheinland-Pfalz bekommen mehr gesetzlich verankerte Mitwirkungsrechte. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) legte dem Kabinett am Dienstag den Entwurf für eine Änderung des Schulgesetzes vor.

Das künftige Schulgesetz soll auch festschreiben, „dass digitale Lehr- und Lernsysteme zum Unterricht in Rheinland-Pfalz gehören“. Außerdem sollen alle öffentlichen Schulen eine landeseinheitliche Software zur Schulverwaltung einsetzen, mit der auch die amtliche Schulstatistik erleichtert wird.

Im Anschluss an die Befassung im Kabinett können die betroffenen Verbände Stellung zum Gesetzentwurf nehmen. Danach sind noch Änderungen möglich, ehe der Gesetzentwurf dann von der Landesregierung verabschiedet und im Landtag eingebracht wird. Das neue Schulgesetz soll 2020/2021 in Kraft treten, also zum übernächsten Schuljahr.