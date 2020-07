Schrottsammler liefert Granate bei Polizei ab

Polizeiauto mit Blauchlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Völklingen Ein Schrottsammler ist bei der Polizei in Völklingen mit einer Granate im Wagen vorgefahren. Der 65 Jahre alte Mann sei am Samstag zur Polizei gefahren und habe dort den Fund eines „ihm unbekannten Metallteils“ mitgeteilt, wie die Polizei am Montag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa