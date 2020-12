Schröder: TV-Gelder-Verteilung „nicht zufriedenstellend“

Mainz Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder sieht bei der beschlossenen Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga noch viel Potenzial für mehr Gleichberechtigung unter den Clubs. „Es war eine Feinjustierung in die richtige Richtung, aber längst nicht zufriedenstellend“, sagte Schröder am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie des FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln.

Es sei wichtig, dass es „mehr Gleichberechtigung“ unter den Clubs gebe, forderte Schröder.

„Es gibt noch zu große Unterschiede in der Verteilung. Klar ist, dass wir insgesamt profitieren wollen, damit die Liga nochmal spannender wird“, sagte der Sportvorstand der Mainzer, der eine zu große Spreizung innerhalb der Bundesliga beklagte. „Ich glaube schon, dass man da mit finanziellem Aufwand nochmal Dinge verändern kann.“