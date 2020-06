Schröder: „Restprogramm interessiert mich jetzt gar nicht“

Sportvorstand Rouven Schröder vom 1. FSV Mainz. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Frankfurt Sportvorstand Rouven Schröder vom 1. FSV Mainz 05 hat Gedanken an das schwere Restprogramm in der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. „Frankfurt ist heute unser Spiel, das Restprogramm interessiert mich jetzt gar nicht“, sagte Schröder am Samstag vor dem Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt am Samstag im TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage.

