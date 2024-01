2. Bundesliga Schritt nach vorn? 1. FC Kaiserslautern erstaunlich gelassen

Grammozis hatte am Millerntor auf den Überraschungseffekt gesetzt und seinen Kader kräftig durchgemischt. Der Deutsch-Grieche setzte auf Kompaktheit in der Defensive und bot im Angriff Daniel Hanslik von Beginn an auf, der in dieser Saison bisher nur als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen war. Mit Filip Kaloc stand nur einer der bislang fünf Winterneuzugänge in der ersten Elf.