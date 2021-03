Schriftstellerin Karosh Taha erhält Alfred-Döblin-Medaille

Mainz Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz hat der kurdisch-deutschen Schriftstellerin Karosh Taha die diesjährige Alfred-Döblin-Medaille zuerkannt. Die Akademie würdigt mit dem Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, Tahas bisherige Arbeiten, insbesondere den im vergangenen Roman „Im Bauch der Königin“.

Darin gelinge es der Autorin, „eine Vielzahl von Figuren mit all ihren Sehnsüchten und Abgründen darzustellen und wie nebenbei auch eine Geschichte von Einwanderung und Verlust zu erzählen“, erklärte die Akademie am Mittwoch in Mainz.

Eine außerordentliche Medaille wurde postum der Schriftstellerin Semra Ertan zuerkannt, die sich 1982 in Hamburg öffentlich in Brand setzte und ihren Tod mit dem Protest gegen Rassismus verband. Ihr 2020 erschienener Gedichtband „Mein Name ist Ausländer“ sei mit seiner „Poetik der Insuffizienz“ ein Fanal über „das Dichten in einer gleichgültigen Welt“.