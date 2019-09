Schriftsteller Thomas Hettche erhält Breitbach-Preis

Koblenz/Berlin Der Schriftsteller Thomas Hettche hat eine der am höchsten dotierten deutschen Auszeichnungen für Literatur bekommen. Im Theater Koblenz wurde er am Freitagabend mit dem Joseph-Breitbach-Preis geehrt.

Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro verbunden. Hettche, geboren 1964 im mittelhessischen Treis an der Lumda, lebt als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz.