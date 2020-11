Schott steigert Produktion von Impfstoff-Ampullen

Das Verwaltungsgebäude des Spezialglasherstellers Schott in Mainz. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Mainz Der Mainzer Spezialglas-Hersteller Schott baut weltweit seine Produktion von Glasflaschen für einen Corona-Impfstoff aus. „Wir rechnen ungefähr mit zwei Milliarden Fläschchen, die wir bis Ende nächsten Jahres zur Verfügung stellen können“, sagte Björn Weller, Unternehmenssprecher von Schott Pharmaceutical Systems, am Dienstag in Mainz.

Bereits mit dem Beginn verschiedener klinischer Studien für einen Impfstoff habe Schott angefangen, die Herstellung von Pharmaverpackungen zu steigern. Möglich mache dies ein eine Milliarde US-Dollar großes Investitionsprogramm, das Schott im März 2019 - also lange vor der Corona-Pandemie - gestartet habe. Ziel sei es den Pharma-Bereich und damit unter anderem die Produktion von Glasfläschchen in den weltweit 16 Werken auszubauen. Ungefähr 30 Millionen Ampullen, Fläschchen und Spritzen stelle das Unternehmen pro Tag her. Auf ein Jahr gerechnet produziere Schott rund elf Milliarden Pharmaverpackungen.