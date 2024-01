Medikamente Schott Pharma investiert: Fokus auf Geschäft mit Spritzen

Der Pharmazulieferer möchte weiter von dem Boom mit injizierbaren Medikamenten oder Impfstoffen profitieren und baut seine Produktionskapazitäten etwa für Spritzen und Ampullen aus. Es entstehen neue Kapazitäten für vorfüllbare Glasspritzen in Ungarn, auch Standorte in der Schweiz und in den USA zur Herstellung von Glasbehältnissen wie Karpulen oder Fläschchen werden erweitert, wie die 2022 ausgegliederte Pharmasparte des Spezialglasherstellers Schott am Freitag in Mainz mitteilte.