Börsen Schott Pharma in SDax aufgenommen: Dax unverändert

Zudem kommt es zum Platztausch von Unternehmen unterhalb Dax. So werden der Immobilienspezialist Aroundtown, der Waferhersteller Siltronic sowie der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones vom SDax in den MDax für mittelgroße Werte aufsteigen. Dafür müssen der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr sowie der Industrie-Recycler Befesa ihre Plätze räumen und in den SDax absteigen.