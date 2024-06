Mainz Schott Pharma baut Produktion aus: USA im Fokus

Ampullen und Glasfläschchen sollen künftig an einem neuen Standort im serbischen Jagodina entstehen. Dafür wurde im Sommer am schon länger bestehenden Standort im ungarischen Lukácsháza die Herstellung von Glasspritzen aufgenommen. 2027 soll nach Investitionen von rund 371 Millionen US-Dollar ein neuer Produktionsstandort in Wilson im US-Bundesstaat North Carolina in Betrieb gehen. „Die USA werden stärker werden als Produktionsbasis“, sagte Reisse. Die US-Regierung tue viel dafür, und wenn große Kunden dort mehr produzierten, müsse auch Schott Pharma dort präsent sein. „Es ist immer unsere Strategie gewesen, nah an den Kunden zu sein.“