Industrie Schott peilt Umsatzplus und hohe Investitionen an

Der Spezialglashersteller Schott peilt trotz des anhaltenden Gegenwinds durch hohe Energiepreise und internationalen Preis- und Wettbewerbsdruck einen Umsatzanstieg und hohe Millioneninvestitionen im laufenden Geschäftsjahr an. Angestrebt werde ein Plus der Erlöse um zwei bis vier Prozent, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht am Mittwoch in Mainz in seinem Ausblick. Die Investitionen sollen sich auf eine Summe von 545 Millionen Euro belaufen und dabei vor allem in den Ausbau der Pharmaaktivitäten und die Erweiterung des Optik-Kompetenzzentrums in Malaysia fließen.