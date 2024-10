Wechsel im Management Schott-Chef geht in Ruhestand - SGL-Manager kommt

Beim Mainzer Spezialglashersteller Schott steht ein Wechsel an der Führungsspitze an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der derzeit noch in der Nachbarstadt Wiesbaden bei SGL Carbon als Vorstandschef tätige Torsten Derr zu Schott kommen. Er soll den Ende dieses Jahres in Ruhestand gehenden langjährigen Unternehmenschef Frank Heinricht ersetzen. Wann genau Derr seine neue Aufgabe übernimmt, steht bislang nicht fest.