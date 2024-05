Handwerk Schornsteinfeger plagen Nachwuchssorgen

Auch die Landesinnung in Rheinland-Pfalz verzeichnet sinkendes Interesse bei den Bewerbungen - wenn auch nicht in solchem Maße wie im Nachbarland. Nach Angaben von Landesinnungsmeister Marco Villmann benötigt man etwa 45 Azubis im Jahr, tatsächlich seien es in den letzten Jahren zwischen 35 und 38 gewesen, die ihre Lehre begannen. „Früher hat es Bewerbungen gehagelt, mittlerweile ist es so, dass man schon aktiv vorgehen muss.“ Wie Innungen aus anderen Bundesländern beteiligen sich auch die Rheinland-Pfälzer an einer Werbeplattform, die unter dem Motto „Komm ins Team Schwarz“ auch online und in sozialen Netzwerken für das Schornsteinfeger-Handwerk wirbt. Und das mit Erfolg: Befragungen der Interessenten hätten ergeben, dass etwa 20 Prozent der Azubis durch diese Aktion auf den Beruf aufmerksam geworden seien.