Brauchtum „Schoppe“ steht im Mittelpunkt des Mainzer Fastnachtsmottos

Der MCV als Ausrichter der Straßenfastnacht in Mainz ruft traditionell schon früh zur Wahl des nächsten Mottos auf. Viele Terminkalender würden schon im Sommer gedruckt und viele Redner wollten das Motto in ihren Vorträgen berücksichtigen. In Mainz wird zwar auch am 11.11. ab 11.11 Uhr schon gefeiert, der eigentliche Start der Kampagne ist hier aber erst der 1. Januar mit dem Neujahrsumzug der Garden. Der Höhepunkt der nächsten Narren-Saison ist Mitte Februar, der Rosenmontag fällt auf den 12. Februar 2024.