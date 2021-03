Schon viele hundert Helfer für Corona-Schnelltests geschult

Mainz Für den Start der neuen kostenlosen Corona-Schnelltests nächste Woche in Rheinland-Pfalz sind bereits viele hundert Helfer vorbereitet worden. „Wir gehen davon aus, dass bis Dienstagabend etwa 3700 Helfer geschult sein werden“, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schulung per Video und Chat dauere etwa eine halbe Stunde. Auch das Anlegen von Schutzkleidung werde gezeigt. „Fast 84 000 Schutzanzüge für Schnelltests sind bereits verteilt worden oder im Zulauf“, ergänzte Placzek. Losgehen soll es mit dem Projekt „Testen für alle“ in Schnelltestzentren an diesem Montag. Einmal in der Woche sollen diese raschen Untersuchungen für Bürger kostenlos sein.