Veranstaltung : Scholz und Habeck bei Mikroelektronik-Projekt im Saarland

Ensdorf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nehmen an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) an der Vorstellung eines industriepolitischen Projekts der Mikroelektronik im Saarland teil.

Das teilte das Bundeskanzleramt mit. Nähere offizielle Angaben zu der Veranstaltung lagen zunächst nicht vor. Bei dem Termin dürfte es um die künftige Nutzung des Geländes des stillgelegten Kohlekraftwerks Ensdorf gehen. Nach früheren Medienberichten will der US-Chiphersteller Wolfspeed dort ein großes Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid bauen.

An der Fabrik beteilige sich auch der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil, hatte das „Handelsblatt“ berichtet. Nach Informationen der „Saarbrücker Zeitung“ und des Saarländischen Rundfunks sollen bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Die Serienfertigung der vor allem in Elektrofahrzeugen genutzten Chips solle in wenigen Jahren beginnen. Die saarländische Landesregierung und ZF hatten die Berichte nicht kommentieren wollen.