Scholz: Nach Corona-Krise als Erstes wieder Freunde treffen

Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Mainz Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach dem Ende der Corona-Krise als Erstes Freunde und Verwandte wiedersehen. Es sei wohl die persönliche Begegnung, die den Menschen während der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am meisten fehlen würde, sagte der Vizekanzler dem Radiosender RPR1, wie dieser am Freitag mitteilte.

