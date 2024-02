Karneval Scholz: Als Schiffbrüchiger beim Mainzer Rosenmontagszug

Die „betrübliche Weltlage“ mit den Kriegen und der Gewalt im Nahen Osten beschäftigt auch die Narren, heißt es beim MCV. So wird eine in einem Käfig aus Stacheldraht eingesperrte Friedenstaube von Hass, Fanatismus, Intoleranz und Gier am Fliegen gehindert. Die beiden anderen Wagen nehmen den neuen Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und die finanzielle Situation in der Landeshauptstadt nach dem Geldsegen von Biontech aufs Korn.