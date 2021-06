„Schöner wohnen am Wasser“: Römische Funde in Mainz

Eine kleine Delfinfigur aus der Römerzeit steht in einer Vitrine im Rhein-Kontor in Mainz. Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz Die Mondgöttin Luna zeigt sich am Rhein: Entdeckungen am Mainzer Zollhafen erweitern das Bild der römischen Besiedlung. „Auch vor 2000 Jahren war hier schon richtig was los“, sagt Innenminister Lewentz.